Диетолог Арсеньева дала советы по ускорению метаболизма

Фото: pixabay.com

Снижение веса зависит от скорости метаболизма. Есть несколько способов, которые помогут его улучшить. Подробности рассказала диетолог Тамила Арсеньева в своем Instagram.

Ключевым моментом является физическая активность. Чем активнее работают мышцы, тем быстрее сжигаются калории. Речь идет не только о спорте, а о любой двигательной активности.

Кроме того, при похудении важно соблюдать правильный режим сна, поскольку нарушение метаболизма часто происходит из-за недосыпа.

Ускоряют обмен веществ и холодные напитки. Из-за них организму приходится тратить часть энергии на восстановление тепла. Тамила Арсеньева также советует не забывать о правильном питании и употреблять продукты, в которых содержится много белка: мясо, рыба, яйца, бобовые культуры и орехи.

Ранее диетолог развеяла миф о влиянии имбиря на похудение.

Читайте также: Врач перечислила продукты для быстрого похудения