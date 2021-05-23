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Диетолог Арсеньева дала советы по ускорению метаболизма
Фото: pixabay.com

Диетолог Арсеньева дала советы по ускорению метаболизма

Юлия Павлушова

Здоровье

Снижение веса зависит от скорости метаболизма. Есть несколько способов, которые помогут его улучшить. Подробности рассказала диетолог Тамила Арсеньева в своем Instagram.

Ключевым моментом является физическая активность. Чем активнее работают мышцы, тем быстрее сжигаются калории. Речь идет не только о спорте, а о любой двигательной активности.

Кроме того, при похудении важно соблюдать правильный режим сна, поскольку нарушение метаболизма часто происходит из-за недосыпа.

Ускоряют обмен веществ и холодные напитки. Из-за них организму приходится тратить часть энергии на восстановление тепла. Тамила Арсеньева также советует не забывать о правильном питании и употреблять продукты, в которых содержится много белка: мясо, рыба, яйца, бобовые культуры и орехи.

Ранее диетолог развеяла миф о влиянии имбиря на похудение.

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похудениедиетологметаболизм
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