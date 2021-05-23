Врач перечислила продукты для быстрого похудения

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Лук, шпинат и сельдерей названы самыми эффективными для похудения продуктами. Об этом рассказала врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

По ее мнению, в этих овощах много фолиевой и аскорбиновой кислот, клетчатки и калия. Продукты лучше всего заправлять растительным маслом для лучшего усвоения в организме.

Также желающим похудеть рекомендуется употреблять любые виды капусты. В ней содержится множество витаминов и пищевых волокон.

Кроме того, в рацион можно включить огурцы и острые овощи: они оказывают антисептическое воздействие на желудок.

Пугачева подытожила, что клетчатка и фруктовые кислоты стимулируют пищеварение и помогают поддержать энергетический обмен, сообщают «Известия».

Ранее диетолог назвала продукт, полный отказ от которого может спровоцировать инфаркт.

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