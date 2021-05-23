Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог назвала продукт, полный отказ от которого может спровоцировать инфаркт
Фото: Pixabay

Диетолог назвала продукт, полный отказ от которого может спровоцировать инфаркт

Юлия Павлушова

Здоровье

Полный отказ от соли чреват дефицитом натрия. Он особенно опасен для тех, кто занимается спортом. Об этом рассказала терапевт и диетолог Ирина Попова.

По словам эксперта, в таких случаях люди начинают жаловаться на слабость, головные боли, тошноту и ухудшение пищеварения. Также из-за недостатка соли снижается давление. Все это может спровоцировать инфаркт или инсульт.

— Признаки недостатка соли в таких случаях — жажда, сухость во рту, редкое мочеиспускание. Обязательно прислушивайтесь к своему телу и самочувствию, — цитирует Ирину Попову «Доктор Питер».

Ранее диетолог рассказала, от каких продуктов нужно отказаться для здоровья печени.

Читайте также: Врач объяснила, чем опасны экспресс-диеты

Едаврачинфаркт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте