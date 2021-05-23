Диетолог назвала продукт, полный отказ от которого может спровоцировать инфаркт

Фото: Pixabay

Полный отказ от соли чреват дефицитом натрия. Он особенно опасен для тех, кто занимается спортом. Об этом рассказала терапевт и диетолог Ирина Попова.

По словам эксперта, в таких случаях люди начинают жаловаться на слабость, головные боли, тошноту и ухудшение пищеварения. Также из-за недостатка соли снижается давление. Все это может спровоцировать инфаркт или инсульт.

— Признаки недостатка соли в таких случаях — жажда, сухость во рту, редкое мочеиспускание. Обязательно прислушивайтесь к своему телу и самочувствию, — цитирует Ирину Попову «Доктор Питер».

Ранее диетолог рассказала, от каких продуктов нужно отказаться для здоровья печени.

Читайте также: Врач объяснила, чем опасны экспресс-диеты