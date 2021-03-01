Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Чтобы рака не было на солнце»: Ковальков назвал средство, защищающее от онкологии
Фото: Youtube / Елена Ханга

«Чтобы рака не было на солнце»: Ковальков назвал средство, защищающее от онкологии

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, как можно безопасно загорать, не боясь получить рак кожи на солнце. По его словам, за две недели до принятия солнечных ванн необходимо пропить препарат, содержащий индол-3-карбинол.

— Чтобы рака не было на солнце, прежде чем загорать, пропейте две недели индол-3-карбинол. Или, если нет возможности купить, ешьте цветную капусту. Там содержится это вещество, оно препятствует онкологии кожи в основном, — пояснил врач в прямом эфире на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что прием препаратов с этим химическим соединением является отличной профилактикой рака, но от солнечных ожогов кожу никакие витамины или продукты не спасут.

Читайте также: Диетолог Ковальков назвал способ «выключить» старение

Солнцеонкологиясоветы диетолога
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее