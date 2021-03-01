«Чтобы рака не было на солнце»: Ковальков назвал средство, защищающее от онкологии

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Врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, как можно безопасно загорать, не боясь получить рак кожи на солнце. По его словам, за две недели до принятия солнечных ванн необходимо пропить препарат, содержащий индол-3-карбинол.

— Чтобы рака не было на солнце, прежде чем загорать, пропейте две недели индол-3-карбинол. Или, если нет возможности купить, ешьте цветную капусту. Там содержится это вещество, оно препятствует онкологии кожи в основном, — пояснил врач в прямом эфире на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что прием препаратов с этим химическим соединением является отличной профилактикой рака, но от солнечных ожогов кожу никакие витамины или продукты не спасут.

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