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Андрей Бочкарев сообщил об открытии регистрации на X Московский урбанфорум
Фото: stroi.mos.ru

Андрей Бочкарев сообщил об открытии регистрации на X Московский урбанфорум

Виктория Родимкина

Город

Началась регистрация участников на юбилейный Московский урбанистический форум (MUF-2021). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 1 июня.

Он отметил, что в этом году форум пройдет в десятый раз. При этом планируется провести мероприятие в гибридном формате — помимо традиционного офлайн-участия российских и иностранных спикеров предусмотрено онлайн-подключение иностранных спикеров из разных точек мира.

— Также все желающие смогут присоединиться к форуму на сайте mosurbanforum.ru и задать вопросы спикерам с помощью интерактивной онлайн-платформы, — сказал заммэра.

По его словам, заявку на участие могут подать все желающие, ограничений по числу участников нет.

Андрей Бочкарев пояснил, что всего в рамках форума пройдет свыше 90 сессий деловой программы. В них поучаствуют более 350 спикеров из разных стран. При этом в программе есть панельные дискуссии, круглые столы, международные диалоги. В первый день форума будут обсуждаться глобальные вызовы, которые стоят перед мегаполисами, добавил заммэра.

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