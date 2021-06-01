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Голосование по обустройству колясочных зон в подъездах началось в Подмосковье
Фото: Pixabay / Firmbee

Голосование по обустройству колясочных зон в подъездах началось в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Голосование по организации пространств для хранения детских колясок вместо мусоропроводов стартовало в Московской области с 1 июня. Такую информацию предоставила пресс-служба регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Высказать свое мнение можно на сайте «Добродел» до 1 июля. У жителей региона есть возможность отдать свой голос за любой многоквартирный дом с мусоропроводами. Таких в области насчитывается порядка 11 тысяч.

— По итогам опроса в тех домах, что наберут наибольшее число голосов за, проведут общие собрания собственников, чтобы принять решение о демонтаже мусоропроводов и обустройстве на их месте колясочных зон, — рассказал руководитель ведомства Антон Велиховский.

Еще одним плюсом устранения мусоропроводов в подъездах станет исчезновение неприятного запаха, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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детская коляскаМосковская областьголосование
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