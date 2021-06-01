Невеста Бориса Джонсона арендовала для свадьбы платье за пять тысяч рублей

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Кэрри Симондс, супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, выбрала для свадебной церемонии платье за 45 евро, что составляет примерно 4,7 тысячи рублей.

Свадьба звездной четы состоялась 29 мая в Вестминстерском соборе. Церемония была закрытой. Невеста выбрала дизайнерское платье с цветочным узором ручной работы от греческого дизайнера Христоса Костареллоса. Изначальная стоимость наряда составляла больше 2,8 тысячи фунтов стерлингов, или около 300 тысяч рублей. Кэрри Симондс решила не приобретать платье, а ограничиться арендой на один день за сумму в 45 евро. В ее наряде также присутствовал нежный цветочный венок.

На церемонии присутствовало около 30 гостей, а возглавил торжество Дэниел Хамфрис, ставший в прошлом году крестным сына супругов.

Борис Джонсон был одет в классический черный костюм, белую рубашку и голубой галстук, сообщает WWD.

Напомним, что он стал первым за почти 200 лет премьер-министром Великобритании, который женился, находясь на посту.

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