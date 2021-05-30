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Британский премьер Борис Джонсон тайно женился в Лондоне
Фото: Twitter/BorisJohnson

Британский премьер Борис Джонсон тайно женился в Лондоне

Иван Юминов

В мире

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно обвенчался с невестой Кэрри Саймондс в Вестминстерском соборе в Лондоне. Информацию об этом подтвердили в его официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в воскресенье, 30 мая.

Отмечается, что относительно церемонии не были в курсе даже ближайшие сотрудники Джонсона. На свадьбе присутствовали всего 30 человек. Пара обручилась в феврале прошлого года, а уже в апреле у них родился сын Уилфред Лори Николас. Это третий брак Джонсона.

Он стал первым почти за 200 лет премьер-министром страны, который женился, находясь на посту, отмечает BBC.

Ранее премьер рассказал, что первым делом сделает после локдауна.

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ЛондонсвадьбаБорис Джонсон
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