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Борис Джонсон рассказал, что первым делом сделает после после локдауна
Фото: flickr.com / Number 10 / Andrew Parsons

Борис Джонсон рассказал, что первым делом сделает после после локдауна

Кирилл Николаев

В мире

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует выпить пива в пабе после того, как будет ослаблен действующий в стране режим коронавирусных ограничений Об этом он заявил изданию Reuters.

Джонсон рассказал о своем плане, анонсируя смягчение антикоронавирусных мер. С 12 апреля в Великобритании планируется открыть все магазины, спортивные залы, парикмахерские и другие общественные пространства. Заграничные путешествия могут быть возможны только после 17 мая.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Великобритании заявило об обнаружении новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах.

Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.

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ВеликобританияБорис Джонсонкоронавирус
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