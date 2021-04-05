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Более 36 миллионов доз вакцин от COVID-19 доставили в 86 стран мира
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 36 миллионов доз вакцин от COVID-19 доставили в 86 стран мира

Кирилл Николаев

В мире

Механизм COVAX позволил доставить более 36 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции в 86 стран мира. Об этом сообщил официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

По его словам, за выходные Алжир получил от COVAX свыше 36 тысяч доз вакцин от коронавируса.

COVAX — международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям. По условиям программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение препаратов, субсидируя так называемые финансируемые государства, сообщает РИА Новости.

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