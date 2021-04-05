ВОЗ рекомендовала больным коронавирусом ограничивать контакты с домашними животными

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует больным коронавирусной инфекцией ограничивать контакты с домашними животными. Об этом в понедельник, 5 апреля, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Данные меры нужны для того, чтобы вирус не передавался от человека к питомцам, так как существует вероятность генетической модификации COVID-19 в теле животного.

— В настоящее время рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными. Поскольку вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса, и эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей, — сообщила Вуйнович.

По ее словам, необходимо тщательно следить и предотвращать передачу вируса от человека к животному, пишет РИА Новости.

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