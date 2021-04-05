В Минздраве заявили, что онкобольным необходима вакцинация от COVID-19

Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Вакцинация от COVID-19 для пациентов с онкологическими заболеваниями необходима, однако перед прививкой обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

— Не только возможна, но и необходима, — заявил Каприн во время выступления на конгрессе «Человек и лекарство».

Онколог уточнил, что перед прививкой от коронавирусной инфекции необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. Специалисты НМИЦ радиологии имени Герцена в особо сложных случаях могут предоставить телемедицинскую консультацию пациентам.

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