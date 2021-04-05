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Медики рассказали, стоит ли соблюдать масочный режим после вакцинации
Фото: pixabay.com

Медики рассказали, стоит ли соблюдать масочный режим после вакцинации

Елена Фролова

Здоровье

Ежедневно увеличивается количество людей, привившихся от COVID-19. В связи с этим медики рассказали, нужно ли соблюдать меры безопасности после вакцинации.

Так, по словам терапевта Нэи Георгиевой, вакцина от новой инфекции не содержит живого вируса. В ее состав входит аденовирусный вектор, несущий в себе ген белка коронавируса.

— Поэтому человек не заболевает COVID-19, а индуцирует формирование клеточного иммунитета. Заболеть от самой вакцины нельзя, поэтому соблюдение самоизоляции во время и после вакцинации не показано, — пояснила Нэя Георгиева.

При этом она добавила, что есть риск заразиться до того, как сформируется иммунитет. Как подчеркнула эксперт, ни один из существующих на данный момент препаратов не дает 100-процентной гарантии. Поэтому соблюдение санитарных мер предосторожности в общественных местах обязательно.

Тем временем испытатель вакцины, санитарный врач Николай Дубинин рассказал, что эффект наступит спустя две–три недели после вакцинации, отмечает телеканал «Мир 24».

— Мне неизвестно достоверных случаев заболевания после вакцинации двумя дозами. Зато много громких случаев заражения, когда человек привился одной дозой, нарушил режим изоляции и заболел, — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что вакцинация не дает полной гарантии от инфекции, однако защищает от тяжелых форм коронавируса. При этом человек потенциально может заразиться, если столкнется с высокой концентрацией возбудителя в воздухе.

Источник «Мир 24»

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