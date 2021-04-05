Набор добровольцев для исследования «Спутника Лайт» завершился в Москве

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Набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» завершили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал социального комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, для исследования вакцины были нужны три тысячи человек от Москвы, и они были набраны. Уточняется, что всего в международном испытании вакцины будут участвовать шесть тысяч человек.

— Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию. Исследование проходит на базе 10 городских поликлиник. Предполагается, что «Спутник Лайт» в первую очередь будет использоваться для вакцинации переболевших. Также в Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса, и к концу лета в Москве могут начаться клинические исследования этого препарата, — пояснила Анастасия Ракова.

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» станет «облегченной» версией двухфазной вакцины «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи. Препарат будет содержать только одну часть, построенную на аденовирусе 26-го типа. После первой дозы через 21 день не придется делать повторный укол, так как в «Спутник Лайт», в отличие от «Спутник V», не входит вторая прививка на основе аденовируса 5-го типа. Для выработки иммунитета потребуется лишь одна прививка.

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