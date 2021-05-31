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Елизавета II отказалась называть новую королевскую яхту в честь покойного мужа
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Елизавета II отказалась называть новую королевскую яхту в честь покойного мужа

Михаил Алимов

В мире

Королева Великобритании Елизавета II отклонила предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона по поводу названия будущей королевской яхты. Он отметил, что судно могло бы получить имя в честь умершего недавно супруга королевы — принца Филиппа.

Корабль мог быть так назван, если бы с этим согласились в Букингемском дворце. На предложение последовал ответ: «Это не то, о чем мы просили». Также было сказано, что предложение «слишком значительное», сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что яхту начнут строить в 2022 году, а ее примерная стоимость может составить до 200 миллионов евро. Как упоминается в статье, строить судно будут «с акцентом на демонстрацию британского дизайнерского опыта и последние инновации в экологических технологиях». В настоящее время на его строительство объявлен тендер.

При этом представители королевской семьи не смогут использовать яхту для личных прогулок, но могут отправляться на ней в зарубежные путешествия по просьбе правительства. Также на судне планируется проводить деловые встречи.

Ранее СМИ выяснили, что Елизавета II глубоко опечалена скандальным интервью принца Гарри об отце.

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