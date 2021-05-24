СМИ: Елизавета II глубоко опечалена скандальным интервью принца Гарри об отце

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Королева Великобритании Елизавета II глубоко опечалена высказываниями своего внука принца Гарри по поводу его отца принца Чарльза, а также его дедушки — покойного принца Филиппа.

Ранее герцог Сассекский в интервью рассказывал о проблемах с воспитанием внутри королевского семейства, в частности о своем отце и деде.

— У тебя есть травмы, которые также есть у твоего отца или родителей из-за их родителей, ты хочешь выйти из этого замкнутого круга, — пояснил принц Гарри.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Такие высказывания королева Великобритании, как пишет Daily Mail, восприняла как личную проблему и очень переживает о происходящем.

Ранее в СМИ допускали возможность отказа королевской семьи от четы принца Гарри и его супруги Меган Маркл из-за серии скандально известных материалов. Также сообщалось, что принц Чарльз может «никогда не простить» младшего сына.

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