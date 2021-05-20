Королевская семья не поздравила принца Гарри и Меган Маркл с годовщиной свадьбы

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Королевская семья Великобритании не поздравила принца Гарри и Меган Маркл с трехлетней годовщиной свадьбы. Аккаунты членов королевского семейства продолжают публиковать информацию в обычном режиме, однако там нет ни одного упоминания о герцогах Сассекских.

Поклонники пары полагают, что причиной молчания мог стать отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей и их резонансное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором супруги выдвинули серьезные обвинения в адрес королевской семьи.

В частности, брат принца Гарри принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон проигнорировали годовщину герцогов Сассекских. Они опубликовали информацию о визите Кейт Миддлтон в музей Виктории и Альберта и рассказали о вакцинации принца Уильяма от коронавируса. В свою очередь отец принца Гарри принц Чарльз также не упомянул годовщину пары в своем аккаунте. Официальный Twitter королевской семьи также не отреагировал на эту дату, сообщает Пятый канал.

Ранее Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье.

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