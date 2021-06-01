Скончался журналист-международник Мэлор Стуруа

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В возрасте 93 лет 1 июня скончался журналист Мэлор Стуруа, которого называли легендой советской международной журналистики. Об этом сообщили на сайте Союза журналистов России.

— Союз журналистов России выражает самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Мэлора Георгиевича, — говорится в сообщении.

Сын журналиста Андрей Стуруа рассказал, что дата прощания и похорон пока не определена. По его словам, Мэлор Стуруа скончался в США, поэтому тело сначала нужно доставить в Россию, сообщает РБК.

Мэлор Стуруа родился в 1928 году в Тбилиси. Он окончил Московский институт международных отношений, c 1950 года работал в газете «Известия». Он являлся корреспондентом газеты в США и Великобритании. Журналист сопровождал Никиту Хрущева в поездке по странам Востока, был одним из авторов книги «Разбуженный восток», за которую получил премию имени Воровского.