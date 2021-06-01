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Кикскутеринг могут включить в олимпийскую программу
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Кикскутеринг могут включить в олимпийскую программу

Елена Фролова

Спорт

Кикскутеринг, или совершение трюков на самокате, могут включить в перечень олимпийских видов спорта. Об этом сообщил чемпион России по экстремальному самокату, житель подмосковной Ивантеевки Дмитрий Фазолов.

— Изначально катание на самокатах никто не признавал. А сейчас проводятся чемпионаты мира, и это транспортное средство даже хотят включить в олимпийскую программу. Мы потихоньку к этому идем, — пояснил спортсмен.

По его словам, это спортивное занятие зародилось около 15 лет назад. В настоящее время существуют специально разработанные правила и критерии, по которым судят выступления участников, отмечает «Радио 1».

Как подчеркнул Дмитрий Фазолов, он пришел в кикскутеринг из футбола. Достичь высоких результатов ему удалось за год.

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