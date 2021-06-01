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Шотландские ученые разработали «Троянского коня» против рака
Фото: pixabay.com

Шотландские ученые разработали «Троянского коня» против рака

Михаил Алимов

Наука

Ученые из Шотландии провели успешные испытания «Троянского коня» — препарата, разработанного, чтобы бороться с раком. Он атакует больные клетки, не затрагивая при этом здоровые.

Представители Эдинбургского университета соединили молекулу SeNBD, которая может убивать рак, и химическое пищевое соединение. Получившийся препарат опробовали на клеточных структурах рыбки данио и человеческих. До этого эксперты выяснили, что раковым клеткам необходимо намного больше энергии, чем обычным. Это означает, что они будут более активно поглощать питательные вещества с притаившимся внутри соединением, убивающим больные структуры.

Как считают исследователи, данный препарат действует как троянский конь, потому что внутри якобы обычной пищевой добавки содержится молекула, способная уничтожить заболевание.

Для полной уверенности ученым необходимо провести еще несколько испытаний, сообщает London Evening Standart.

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