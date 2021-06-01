«Пошли домой»: видео с обиженным лебедем набрало полтора миллиона просмотров

Фото: Telegram / Ptencoff_tg

В Сети набирает популярность ролик, снятый в российской глубинке. На кадрах видно, как женщина гладит лебедя и уговаривает его пойти с ней, а птица лениво лежит на песке и не хочет двигаться.

— Пошли домой! Пойдем, чудо, развалился, вставай. Обиделся, да? Мой хороший мальчик! Леня идет домой, Леня – хороший мальчик! — говорит женщина под гаркание лебедя.

За короткое время видео набрало в Instagram более полутора миллионов просмотров. В Сети предположили, что птица обиделась на что-то.

Видео: Telegram-канал «Ptencoff_tg»

В комментариях пользователи не смогли сдержать эмоций: «Ну лучше уж так, чем он за тобой бежит на всей скорости», «Леня – музыкальный инструмент», «Чисто я, когда муж сходил в магазин, но не купил мне вкусняшки».

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