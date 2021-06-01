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Столичные спасатели помогли застрявшим в опорах фонарей воронятам
Фото: instagram/emer.mos

Столичные спасатели помогли застрявшим в опорах фонарей воронятам

Анастасия Колоскова

Город

Столичные спасатели дважды помогли птенцам вороны, которые застряли в опорах фонарей в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Первый случай произошел на улице Воловья. Там два вороненка застряли между кронштейнами опоры освещения. Неравнодушные горожане сообщили о происшествии спасателям. Вызов приняли добровольцы «СпасРезерв», которые при помощи трехколенной лестницы вызволили птенцов из западни. К сожалению, один из воронят погиб, отметили в ведомстве.

— Через 30 минут после окончания работ экипаж получил аналогичный вызов практически в том же районе. Теперь вороненок попал в высотный капкан на улице Библиотечная. Сняли тем же способом, — цитирует сообщение ГОЧСиПБ агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что двух раненых воронят принял на лечение волонтерский центр реабилитации птиц «Воронье гнездо».

Ранее Дептранс попросил москвичей найти владельца собаки, потерявшейся в метро.

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