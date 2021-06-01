Кинологи рассказали, какие четыре команды для собак должен знать ребенок

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Ребенок, который будет взаимодействовать с собакой, должен знать четыре основные команды: «фу» или «нельзя», «дай» или «отдай», «ко мне» и «стой» или «стоять», сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации (РКФ).

— Вам нужно рассказать ребенку об основных командах, которые должна по его приказу выполнять собака. Заранее расскажите об этих командах, постепенно вовлекайте его в дрессировку питомца и добейтесь от собаки твердого понимания, что она должна слушаться не только вас, но и ребенка, — говорится в сообщении.

При прогулке с четвероногим спутником ребенку следует обращать внимание на поведение других собак. Если животные замерли и смотрят на кого-то, они могут напасть, предупреждают в РКФ. Также собаки могут активно облизываться, рычать или сложить уши и пригнуть голову к земле, чтобы казаться меньше.

Необходимо научить ребенка не реагировать на посторонних собак. Если он встретит стаю безнадзорных животных на прогулке и они начнут его облаивать, стоит замереть и прижаться спиной к дереву, забору или любому сооружению. При этом следует успокоить свою собаку, если она начинает проявлять агрессию, добавляют кинологи из РКФ. Ребенок может самостоятельно гулять с собакой только с 14 лет, отмечает агентство «Москва».

Напоминаем, что сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей.

Ранее в московском метро запустили посвященный детской безопасности поезд.

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