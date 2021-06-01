Врач перечислила меры предосторожности в детских лагерях

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Родители должны напомнить детям перед поездкой в летний лагерь о необходимости соблюдать антиковидные меры и правила личной гигиены. Об этом сообщила руководитель детской клиники «РЖД-Медицина», врач-невролог, кандидат медицинских наук Лариса Давыдова.

По ее словам, ребенку нужно объяснить, что нельзя забывать чистить зубы, мыть руки и принимать душ.

— Кроме того, дети должны использовать только индивидуальные предметы личной гигиены — зубная щетка и паста, мыло туалетное в мыльнице, хозяйственное, с помощью которого можно постирать носки, плавки, нижнее белье, мочалка, шампунь, возможно, необходимый лично ребенку питательный крем, полотенце, расческа, — отметила Давыдова.

По ее словам, детям в лагерь нужно давать с собой аптечку, где будут лежать обезболивающие средства, спреи от насекомых, пластыри, таблетки от аллергии.

Если ребенок проходит курс лечения, ему необходимо взять в лагерь контейнер, где таблетки будут разложены по дням недели в нужных дозировках, уточнила Давыдова.

Она подчеркнула, что перед поездкой ребенку нужно напомнить о риске возникновения солнечных ожогов и солнечного «удара», а также о запрете заплывать в водоемах за буйки. Кроме того, специалист рекомендовала родителям подобрать для детей в лагерь практичную и удобную одежду, пишет РИА Новости.

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