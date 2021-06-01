Прокуратура пресекла почти 300 тысяч нарушений прав детей в России с начала года

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За четыре месяца 2021 года в России пресекли около 300 тысяч нарушений прав несовершеннолетних. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве отметили, что прокурорские проверки распространяются на все сферы жизни несовершеннолетних.

— Результатом такой работы в 2020 году стало восстановление прав более 100 тысяч несовершеннолетних, за четыре месяца этого года пресечено уже около 300 тысяч нарушений, в целях их устранения внесено свыше 145 тысяч актов реагирования, — подчеркнули в пресс-службе.

В частности, прокуроры проверяют помощь, которую получают находящиеся в социально опасном положении дети. Кроме того, отдельное внимание уделяют детям-сиротам и несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья, так как у них не всегда есть возможность отстоять свои права.

Также в ведомстве проводят усиленный надзор за обеспечением безопасности детей в образовательных учреждениях, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что закон о просветительской деятельности вступил в силу в России.

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