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Путин пообщается с многодетными семьями в День защиты детей
Фото: Администрация президента РФ

Путин пообщается с многодетными семьями в День защиты детей

Анастасия Волоснова

Общество

Президент России Владимир Путин в День защиты детей, 1 июня, пообщается по видеосвязи с многодетными семьями. Об этом говорится на сайте Кремля.

Общение проведут по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. В мероприятии примут участие семьи, получившие орден «Родительская слава».

В Кремле отметили, что с Путиным пообщаются россияне из Калужской, Омской, Волгоградской и Амурской областей, а также из Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, из Пермского края и Ингушетии.

Общение с президентом России по видеосвязи заменит торжественную церемонию награждения орденами «Родительская слава» в московском Кремле. В 2020 году встречу также перенесли в онлайн-формат из-за пандемии. Отмечалось, что мероприятие вновь будут проводить в Кремле, когда эпидемиологическая обстановка станет лучше.

Напомним, орден «Родительская слава» могут получить родители или усыновители, которые воспитывают более семерых детей.

Ранее сообщалось, что в ОНФ призвали ввести дополнительные льготы на совместный отдых многодетных семей.

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