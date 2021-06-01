В ОНФ призвали ввести дополнительные льготы на совместный отдых многодетных семей

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Российским многодетным семьям стоит оказать помощь в виде добавления льгот на совместный отдых. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала эксперт ОНФ, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

— Про детский отдых много говорят именно касаемо многодетных семей. Потому что для них это очень большая поддержка. И хотелось бы, конечно, добавить льготный отдых многодетным семьям. Подумать о семейных билетах и возможностях семейного отдыха для таких россиян, — поделилась Юлия Зимова.

О том, что возможность отдыхать бесплатно у многодетных семей уже есть, «ВМ» рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Но, по словам собеседницы «ВМ», этой категории россиян действительно стоит выделять больше путевок.

— Возможность льготного отдыха для многодетных семей уже есть. В каждом субъекте РФ, конечно, это по-своему регулируется. Другое дело, что на практике бывает так, что путевки получает только часть детей из одной семьи. В итоге семья, как правило, вынуждена отказаться, чтобы никого не обделить. Поэтому нужно выделять больше путевок — на всех детей. А не просто, например, на семью из пяти детей — три путевки, — заключила Леткова.

Накануне в России стартовала программа кешбэка за отдых в детских лагерях. Согласно ей, родителям возвращают половину стоимости путевки, но эта сумма не должна превышать 20 тысяч рублей.

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