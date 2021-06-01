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МВД назвало причины травли детей в школах
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

МВД назвало причины травли детей в школах

Анастасия Волоснова

Дети

Травля детей в школах происходит из-за отсутствия доверительных отношений в семьях и недостаточного участия родителей в жизни ребенка. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОООП МВД России Вадим Гайдов.

По его словам, на появление «буллинга» также влияет дефицит знаний у школьников об этике ненасилия. Гайдов подчеркнул, что перед травлей в течение продолжительного времени развиваются негативные межличностные отношения, которые игнорируют педагоги, родители и сверстники.

Гайдов отметил, что сотрудники правоохранительных органов учат детей избегать конфликтов и развивать толерантность. Кроме того, полицейские обращают внимание на формирование доверительных отношений между детьми и их родителями.

— При этом важно, чтобы администрации учебных заведений не замалчивали проблему, а своевременно реагировали на факты унижения детей, подключали к разрешению таких ситуаций заинтересованные ведомства, — добавил Гайдов.

Он уточнил, что конфликтные ситуации могут также появляться в интернете, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прокуратура пресекла почти 300 тысяч нарушений прав детей в России с начала года.

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