Дептранс попросил москвичей найти владельца собаки, потерявшейся в метро
Собака потерялась на входе на станцию метро «Некрасовка». Ее владелец еще не нашелся. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Собака пыталась найти хозяина в поездах метро. В итоге пассажиры отвезли ее в приют «Добрые руки» на Ленинградке.
Ведомство просит москвичей помочь в поиске владельца собаки. Те, кто что-то знают о нем, могут написать сюда.
Ранее москвичам напомнили правила перевозки домашних животных.
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