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Дептранс попросил москвичей найти владельца собаки, потерявшейся в метро
Фото: Telegram.com/ Дептранс Москвы

Дептранс попросил москвичей найти владельца собаки, потерявшейся в метро

Юлия Павлушова

Город

Собака потерялась на входе на станцию метро «Некрасовка». Ее владелец еще не нашелся. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Собака пыталась найти хозяина в поездах метро. В итоге пассажиры отвезли ее в приют «Добрые руки» на Ленинградке.

Ведомство просит москвичей помочь в поиске владельца собаки. Те, кто что-то знают о нем, могут написать сюда.

Ранее москвичам напомнили правила перевозки домашних животных.

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МетрособакаДепартамент транспорта Москвы
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