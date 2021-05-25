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Москвичам напомнили правила перевозки домашних животных
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москвичам напомнили правила перевозки домашних животных

Анастасия Волоснова

Животные

Перед поездками с домашними животными необходимо собрать документы питомцев, вакцинировать их и обработать от паразитов. Об этом рассказали в столичном Комитете ветеринарии.

Уточняется, что оформить ветеринарный паспорт можно в любой из 26 государственных ветклиник Москвы. В документе должна быть пометка о сделанной прививке от бешенства, которую животное должно получить за 20 дней до поездки или ранее. Кроме того, в паспорт должна быть занесена информация о клиническом осмотре домашнего животного и о его обработке против гельминтов.

Перед путешествием москвичам рекомендуют ознакомиться с правилами проезда и перелета с питомцами. Кроме того, ветеринары советуют владельцам домашних животных проверять надежность переносок и клеток.

Специалисты напомнили, что для поездок за границу необходимо заводить для животного ветеринарный паспорт международного образца, куда нужно вносить сведения о дополнительных прививках и процедурах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее биолог разъяснил правила поведения при авариях с участием лосей.

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