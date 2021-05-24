Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Капибары Московского зоопарка переехали в летний вольер с бассейном
dfhg.jpg

Капибары Московского зоопарка переехали в летний вольер с бассейном

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Капибары Кузьма и Малая вышли в наружный вольер Московского зоопарка после зимнего сезона. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили сотрудники зоосада в Instagram.

Холодное время года капибары провели в «зимней резиденции». В ней поддерживается комфортная температура 19-20 градусов, а также есть подогрев пола.

К переезду животных в открытый вольер подготовили их любимый бассейн. Когда в город придет жаркая погода, Кузьма и Малая будут устраивать регулярные совместные заплывы.

— По очереди они обошли весь вольер, проверили, все ли там на месте. Не забыли узнать, как дела у соседок: ламы, викуньи и гуанако. Все эти пушистики очень мирно уживаются друг с другом, — написали сотрудники зоопарка.

Ранее черепахи в Московском зоопарке переехали в открытый вольер.

Читайте также: Голосование за имя для спасенной медведицы перенесли на платформу «Активный гражданин»

зоопаркМосковский зоопаркживотные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Все мнения
О проекте