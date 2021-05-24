Капибары Московского зоопарка переехали в летний вольер с бассейном

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Капибары Кузьма и Малая вышли в наружный вольер Московского зоопарка после зимнего сезона. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили сотрудники зоосада в Instagram.

Холодное время года капибары провели в «зимней резиденции». В ней поддерживается комфортная температура 19-20 градусов, а также есть подогрев пола.

К переезду животных в открытый вольер подготовили их любимый бассейн. Когда в город придет жаркая погода, Кузьма и Малая будут устраивать регулярные совместные заплывы.

— По очереди они обошли весь вольер, проверили, все ли там на месте. Не забыли узнать, как дела у соседок: ламы, викуньи и гуанако. Все эти пушистики очень мирно уживаются друг с другом, — написали сотрудники зоопарка.

Ранее черепахи в Московском зоопарке переехали в открытый вольер.

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