Диетолог рассказала о важности правильной обработки овощей и зелени

Фото: pixabay.com

Помимо пользы, некоторые сырые продукты и зелень могут приносить вред организму человека. Такого мнения придерживается диетолог Анжелика Дюваль.

Ученые считают, что в сыром виде не стоит есть картофель, потому что он содержит крахмал, который не переваривается. Помимо этого, данный овощ буквально напичкан токсинами. Определенную опасность представляют сырые баклажаны и фасоль. Без правильной обработки они вызывают проблемы с пищеварением. Источником сальмонеллы могут стать сырые яйца, а стебли ревеня могут стать причиной появления проблем с желудком и органами дыхания. Не рекомендуют врачи есть сырое тесто.

По словам диетолога Дюваль, одним из самых распространенных среди опасных блюд является суши. Если для рыбы были созданы неправильные условия хранения, то она быстро начнет портиться. Часто бывает, что такому продукту «второй свежести» производители пытаются «продлить жизнь» с помощью опасных химикатов. А яйца, по ее словам, связаны и с другими рисками для здоровья, помимо сальмонеллы.

— Угрозу могут представлять даже яйца пашот. Дело в том, что скорлупа имеет пористую структуру, поэтому все, что находится на ней, в течение десяти дней может проникнуть внутрь, — объяснила специалист.

Это может быть куриный помет. Поэтому особенную значимость приобретают правильные условия хранения данного продукта. Лучше всего не хранить их с сырым мясом или рыбой, отмечает Nation News. Кроме того, Анжелика Дюваль посоветовала внимательно отнестись к промывке зелени.

— Покупать ее возле трасс и автомобильных дорог никогда не нужно. На ней всегда будут пыль и вещества из загазованного воздуха, — подчеркнула диетолог.

По ее словам, зелень лучше всего «купать». Для этого нужно набрать в емкость холодную воду и поместить в нее пучок зелени. Потом слить грязную жидкость и повторить процедуру несколько раз.

Читайте также: Диетолог рассказала о пользе самого универсального овоща