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Диетолог рассказала о пользе самого универсального овоща
Фото: Pixabay

Диетолог рассказала о пользе самого универсального овоща

Илья Ашуров

Здоровье

Диетолог Пуджа Махиджа рассказала о пользе стручковой фасоли. По ее мнению, это самый универсальный овощ.

По словам специалиста, этот овощ богат многими полезными элементами — витамином С, кальцием, калием, а также растительными волокнами и каротиноидами. Кроме того, стручковая фасоль содержит антиоксиданты, нейтрализующие действие вредных веществ в организме. Также эксперт отметила кулинарные особенности этого овоща.

— Это же самый универсальный овощ. Его можно готовить и в индийском духе, и по-европейски, и по-китайски, — сказала Махиджа.

Она добавила, что стручковая фасоль улучшает здоровье костей и сердца, сообщает NDTV.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, как следует изменить свое питание в случае выпадения волос, так как одна из основных причин выпадения волос — нездоровое питание. При этом важно не только правильно питаться, но и употреблять достаточное количество протеина, так как белок нужен волосам. Уделять внимание стоит и количеству потребляемых калорий: низкокалорийная диета также может привести к проблемам с волосами.

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питаниедиетакулинария
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