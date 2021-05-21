Диетолог рассказала о пользе самого универсального овоща

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Диетолог Пуджа Махиджа рассказала о пользе стручковой фасоли. По ее мнению, это самый универсальный овощ.

По словам специалиста, этот овощ богат многими полезными элементами — витамином С, кальцием, калием, а также растительными волокнами и каротиноидами. Кроме того, стручковая фасоль содержит антиоксиданты, нейтрализующие действие вредных веществ в организме. Также эксперт отметила кулинарные особенности этого овоща.

— Это же самый универсальный овощ. Его можно готовить и в индийском духе, и по-европейски, и по-китайски, — сказала Махиджа.

Она добавила, что стручковая фасоль улучшает здоровье костей и сердца, сообщает NDTV.

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