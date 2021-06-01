Материнство для всех: онлайн-курс для будущих мам с ограничениями по здоровью

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Для многих женщин рождение ребенка — это одно из самых счастливых событий в жизни. Важно не забывать, что быть мамой — не только огромная радость, но вместе с тем и ответственность, которая увеличивается, если мама имеет серьезные ограничения по здоровью или инвалидность. Тем не менее женщины вне зависимости от состояния здоровья рожают малышей. Некоммерческое партнерство «Открытый мир» (НК «Открытый мир») при грантовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы создало обучающий видеокурс, состоящий из шести уроков, с важнейшими рекомендациями от опытных мам, профессиональных врачей, многопрофильных специалистов для будущих мам с ОВЗ или инвалидностью.

Любая женщина имеет полное право испытать радость материнства — с таким посылом выступило НП «Открытый мир», рассказывая о своем онлайн-курсе. Особенность видеоуроков заключается в том, что впервые в рамках дистанционного обучения была создана программа, целиком ориентированная на будущих мам с инвалидностью. Серия уроков была выпущена под названием «Мамой на коляске — быть», а все материалы можно изучить в свободном доступе на специальном лендинге агрегатора добрых дел «Я дома» департамента труда и соцзащиты населения.

— Мы привлекли лучших врачей, собрали опыт мам на колясках и подготовили уникальный материал в формате видеоуроков, которые ответят на многие вопросы женщин с ОВЗ: как запланировать беременность, как быть самостоятельной в уходе за малышом. Главное, что такие уроки поддержат женщин и девушек, имеющих различные ограничения по здоровью, в прекрасном стремлении стать мамой, — рассказывает Оксана Заикина, председатель НП «Открытый мир», руководитель проекта.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

На уроках видеокурса для мам на колясках можно узнать о том, какие тонкости необходимо учитывать при передвижении на коляске вместе с малышом, какие средства можно приобрести, чтобы облегчить себе повседневные дела, и как справляться с быстрым темпом жизни. Видео включают в себя не только мнения профессионалов, но и реальные истории из жизни, которыми поделились сами девушки. В материалах курса можно увидеть наглядно, как, передвигаясь на коляске, садиться в машину вместе со своим ребенком или перекладывать малыша, не испытывая при этом никаких трудностей.

В рамках курса у любого человека есть возможность прослушать консультации акушера-гинеколога, уролога и психолога. Многодетная мама на коляске Ирина Яковенко также поделилась своим опытом повседневной жизни и навыками ухода за новорожденным в самых разных аспектах: подготовка к пребыванию в роддоме, купание и кормление малыша, подбор правильных колясок, переносок, кроваток и не только — словом, собрала все необходимые знания, чтобы сделать жизнь других мам на колясках еще более самостоятельной и комфортной.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Уникальность и ценность совместного спецпроекта заключаются в том, что он полезен не только для самих девушек, но также для родственников и друзей будущих мам на колясках. Эти материалы помогут семье не растеряться в новых обстоятельствах, возможно, побороть страх перед таким ответственным решением, как пополнение семьи. Девушки на колясках могут быть полностью самостоятельными в уходе за ребенком, поэтому родным людям не стоит пугаться, а нужно верить в то, что у их дочерей, сестер все обязательно получится, — резюмировал Алексей Володин, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

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