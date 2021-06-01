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Москва сдаст в аренду 33 помещения на льготных условиях
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва сдаст в аренду 33 помещения на льготных условиях

Виктория Родимкина

Город

Столица выставила на электронные торги 33 нежилых помещения, которые представитель малого и среднего бизнеса могут арендовать на льготных условиях. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что площадь помещений — от 13,3 до 377,2 квадратного метра. С 2017 года предприниматели арендовали в городе более 1,7 тысячи помещений по сниженной ставке. За первый квартал этого года Москва сдала в аренду 140 помещений.

— В настоящий момент в аренду предлагается 33 объекта в девяти округах столицы, арендовать помещения на льготных условиях можно будет на десять лет, — сказал Владимир Ефимов.

Цена готовой аренды для подвальных помещений в городе начинается от тысячи рублей за «квадрат».

По всем выставленным на торги объектам ведется заявочная компания. Аукционы пройдут в электронной форме, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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