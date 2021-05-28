Владимир Ефимов заявил, что опыт Москвы простимулирует развитие рынка устойчивого финансирования

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Первые «зеленые» облигации столицы — 74-й выпуск ценных бумаг городского облигационного займа — приобрели инвесторы. Выпуск составил 70 миллиардов рублей, а объем заявок на покупку — свыше 86 миллиардов рублей, что в 1,2 раза превысило предложение. Об этом в пятницу, 28 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва является первым субъектом Российской Федерации, выпустившим «зеленые» облигации. Мы надеемся, что опыт Москвы будет стимулировать дальнейшее развитие рынка устойчивого финансирования в России, — отметил заммэра.

Владимир Ефимов добавил, что ставка купона по облигациям была определена на уровне 7,38 процента годовых, что обеспечило доходность к погашению 7,52 процента годовых.

Приобрели облигации банки, управляющие компании, пенсионные фонды, физические лица и нерезиденты. Средства от выпуска направят на реализацию проектов, снижающих выброс вредных веществ. Например, закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии.

Напомним, «зеленые» облигации — это особый вид долговых ценных бумаг, поступления от размещения которых направляются исключительно на финансирование новых или уже существующих проектов и мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и приносящих пользу экологии.

Ранее Московская биржа включила «зеленые» облигации в сектор устойчивого развития.

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