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Фотовыставка, посвященная юбилею газеты «Вечерняя Москва», открылась на Гоголевском бульваре
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Фотовыставка, посвященная юбилею газеты «Вечерняя Москва», открылась на Гоголевском бульваре

Ольга Кузьмина  

Культура

Сегодня на Гоголевском бульваре открылась выставка, на которую мы вас с особенным удовольствием приглашаем. Она рассказывает о... Да, о нас! О «Вечерней Москве»!

В 2023 году нашей газете исполнится 100 лет. Знаете, странное ощущение многих из нас преследует: мы работаем сейчас в современном офисе, за современными компьютерами, наши материалы живут «в облаке», а при производстве газеты применяются самые современные технологии. Но при этом — удивительно! — этот век за спиной каким-то удивительным образом ощущается. И нам бы хотелось, чтобы и вы познакомились с ним — нашим удивительным веком. Впрочем, почему «нашим»? Наверняка и в вашей семье когда-то или сейчас выписывали или выписывают «Вечерку», она же и создавалась как городская газета-друг, приходящая в гости.

Фотовыставка, посвященная юбилею газеты «Вечерняя Москва», открылась на Гоголевском бульвареФото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Уверены, рассматривать плакаты вам будет интересно. В первую очередь потому что «Вечерняя Москва» всегда шла шаг в шаг со временем календарным. И ее выпуски (без малого 30 000 номеров!) были и остаются кальками с каждого дня, проживаемого городом и москвичами. Старые газеты и «Вечерка» современная, разные лица издания — серьезный, официальный дневной выпуск, игривая «Москва вечерняя», которую читают в метро, вдумчивая, обстоятельная «толстушка», наш еженедельник, бесплатно доставляемый людям старшего возраста, — выставка познакомит вас с каждым из выпусков и, кроме того, затянет в настоящее путешествие во времени, которое не сможет не вызвать сладкой, волшебной ностальгии.

Фотовыставка, посвященная юбилею газеты «Вечерняя Москва», открылась на Гоголевском бульвареФото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

История каждого десятилетия начиная с 1923 года и включая постмиллениум, все основные вехи великого минувшего века, прожитые и описанные «Вечерней Москвой», день вчерашний и сегодняшний — отражение всего этого вы найдете на ярких плакатах, рассмотреть которые можно во время вечерней прогулки по бульвару. Приходите — не пожалеете! Ведь история нашей газеты — она общая, наша с вами. А еще — это история нашего города, совершенно замечательного, удивительнокрасивого и всеми любимого. До встречи!

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Гоголевский бульварГазета «Вечерняя Москва»выставка
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