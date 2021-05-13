Слово «сегодня» было священным для каждого корреспондента

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Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций «Наш век». Сегодня мы побеседовали с ветераном «Вечерней Москвы» Юрием Варламовым о том, какие темы освещала газета в прошлом и какие проекты реализовывала для москвичей.

Юрий Варламов работал в газете «Вечерняя Москва» с 1968 по 1985 год. Сначала он был заместителем ответственного секретаря, а затем возглавил отдел иллюстраций.

— Юрий Петрович, какой была газета раньше? О чем тогда писали?

— Мы сообщали самые оперативные новости. У нас был культ слова «сегодня». Обязательным условием было, чтобы несколько главных заметок на первой полосе начинались именно с него. Писали про открытие новых учреждений, о решениях властей, строительстве метро. Это было время, когда со страниц изданий не сходили истории о рабочих. Мы часто писали о том, как трудятся москвичи на производствах. Большим успехом пользовались наши материалы, посвященные культуре и спорту. Все соревнования и достижения оперативно освещались. На премьерные спектакли всегда была рецензия.

— Вы упомянули спортивную тематику. А редакция устраивала соревнования для горожан?

— Конечно! «Вечерняя Москва» была организатором крупного шахматного турнира в «Сокольниках». Тогда все увлекались этим видом спорта. Главным призом был самовар. Их в продаже практически не было в те годы.

Самым титулованным участником был гроссмейстер Михаил Таль. Он специально приезжал из Латвии, чтобы поучаствовать. Он с собой увез в общей сложности больше пяти самоваров. Еще «Вечерка» проводила знаменитые эстафеты 2 мая. Перекрывали Садовое кольцо, и спортсмены бежали эту дистанцию на скорость. Причем участвовали не только жители города. На старт выходили и выдающиеся спортсмены.

— Газета ведь выходила каждый вечер. Как вы успевали вовремя сдавать заметки без компьютеров?

— Для нас святыми были цифры 14:15. Ни минутой позже нужно было подписать номер. Уже в 15:00 весь двор редакции наполнялся машинами, в основном таксистами, которые развозили газету по всему городу. Нужно было успеть ко времени, когда москвичи будут возвращаться с работы. Они шли домой и обязательно покупали «Вечерку». Люди выстраивались в очереди у киосков. Это были золотые времена для газеты. Самый большой тираж у нас тогда был 650 тысяч экземпляров.

— Вы ведь застали вручение ордена Трудового Красного Знамени газете? Расскажите, как это было.

— Это произошло на 50-летнем юбилее газеты в 1973 году. Вручение проходило в Колонном зале Дома союзов. Это была очень красивая церемония. Для всего коллектива было большой честью получить такую награду. Ведь это признание того, что газету любят и читают.

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