Восемнадцатый благотворительный Венский бал прошел в Москве

Фото: Александр Калашников

В Гостином Дворе в Москве прошел 18-й благотворительный Венский бал. Он является одним из самых значительных событий в мировом бальном календаре. Каждый год на него съезжается около двух тысяч гостей из разных городов и стран. В этом сезоне мероприятие было посвящено 250-летнему юбилею Людвига ван Бетховена.

Бал открыли 100 пар дебютантов. Для них, незамужних девушек от 16 до 23 лет и неженатых молодых людей от 18 до 28 лет, это отличный шанс приобщиться к классической культуре, научиться танцевать, найти новых интересных друзей.

Фото: Александр Калашников

Многочисленных гостей бала приветствовали президент парламента Вены Эрнст Воллер, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и генеральный директор компании «Венский Бал Москва» Александр Смагин. Великолепными показательными танцами гостей порадовали чемпионы мира по бальным танцам Семен Хржановский и Елизавета Лыхина и фантастическая формейшн-группа «Дуэт» — также чемпионы мира. Вели бал актриса театра и кино Нонна Гришаева и президент Российского танцевального союза Станислав Попов.

Фото: Александр Калашников

В бальном гала-концерте прозвучали арии из оперы великого композитора «Фиделио». А завершился концерт грандиозным исполнением фрагмента финала знаменитой 9-й симфонии, в этом приняли участие звезды российской и мировой оперы: Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Алексей Тихомиров (бас; «Геликон-опера»), Светлана Касьян (сопрано; «Новая опера») и тенор Игорь Морозов («Геликон-опера»), а также Государственная академическая хоровая капелла имени Юрлова. Симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония» дирижировал лауреат премии «Золотая маска», маэстро Андрей Лебедев.

Бенефициарами XVIII Венского бала стали известная благотворительная организация «Русфонд» и центральная балетная школа в Москве «Pre-Академия».

Все дебютантки и гостьи бала получили изысканный подарок от городских властей Вены.

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