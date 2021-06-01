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Здание Института генплана Москвы капитально отремонтируют
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Здание Института генплана Москвы капитально отремонтируют

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 2/14 Карта всех событий

Здание Института генплана Москвы на 2-й Брестской улице, дом 2/14 отремонтируют. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов во вторник, 1 июня.

— В ходе работ в здании будет выполнен целый комплекс мероприятий по капитальному ремонту. В этом году Институт генплана Москвы отмечает свое 70-летие. Уверен, что после капитального ремонта работать в здании станет еще комфортнее, — рассказал руководитель ведомства.

Уточняется, что рабочие проведут фасадные работы, обновят кровлю, а также поменяют пол. Кроме того, специалисты установят новые двери, поменяют два лифта, а также приведут в порядок многие помещения здания, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Москомэкспертиза согласовала 265 проектов капремонта жилых домов с начала года.

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ремонтМоскомэкспертизаВалерий Леонов
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