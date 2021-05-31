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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на востоке Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Алтайская улица Карта всех событий

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и тренажерным залом построят в столичном районе Гольяново. Соответсвующий проект согласовал комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спортивный объект появится на улице Алтайской, владение 33.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в спорткомплексе будут проходить занятия по плаванию и общефизической подготовке.

Для посетителей будут открыты бассейны длиной 10 и 25 метров. Комплекс будет оборудован раздевалками, тренерскими и инвентарными. Кроме того, в нем разместятся гардероб, медицинский кабинет, буфеты и административные помещения.

В бассейнах установят самостоятельные системы оборотного водоснабжения, станцию фильтрации и УФ-обеззараживания среднего давления, а также блок теплообменного оборудования и контрольно-измерительную станцию, рассказал Леонов

Рядом со спортивным центром появятся автостоянка, в том числе для маломобильных групп граждан. Прилегающую территорию к комплексу благоустроят и озеленят, отмечает агенство городских новостей «Москва».

Ранее Градостроительно-земельная комиссия города Москвы выставила на торги земельный участок в Северном Бутове для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Читайте также: Спорткомплекс с бассейном появится в Текстильщиках

ФОКВалерий Леоновстроительство
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