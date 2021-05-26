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Спорткомплекс с бассейном появится в Текстильщиках
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Спорткомплекс с бассейном появится в Текстильщиках

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Волжский бульвар, 8к1 Карта всех событий

Спорткомплекс с бассейном и трибунами на 300 человек построят для Спортивной школы олимпийского резерва № 65 «Ника» в Текстильщиках. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание будет расположено по адресу Волжский бульвар, владение 8. В спорткомплексе организуют игровой зал с тремя площадками, тренажерный зал, а также бассейн на восемь дорожек.

Во время строительства будет использоваться витражное остекление, которое станут чередовать с полупрозрачными ламелями.

— Фасады будут облицованы алюминиевыми панелями разного цвета и фактуры — перфорированные, «под дерево», матовые и так далее. Над витражами предусмотрены выносные козырьки, защищающие от осадков и добавляющие выразительности всему зданию, — пояснил Сергей Кузнецов.

Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина специалисты уделяют особое внимание качеству и безопасности на спортивных объектах.

Ранее сообщалось, что школы и детские сады также построят на месте бывшей промзоны Октябрьское Поле.

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Спортстоличная архитектурастроительство
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