Старинную пожарную часть в Черкизове отреставрируют в 2021 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Преображенское Карта всех событий

Памятник «Пожарная часть села Черкизово» в районе Преображенское отреставрируют до конца 2021 года. Об этом рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Здание построили в 1900-х годах в селе Черкизово, а 1920-х годах его приспособили под пожарную часть. Двухэтажный дом был выполнен в стиле эклектики.

В 2016 году в здании случился пожар, после чего в 2019 году памятник начали реставрировать. Работы проходят под контролем Мосгорнаследия и должны завершиться в 2021 году.

— Реставраторы кропотливо возвращают дому и каланче исторический облик. Сейчас специалисты заканчивают воссоздавать второй этаж — практически смонтирован весь сруб. Следующим шагом станет восстановление каланчи и кровли памятника. До конца года реставраторы должны завершить все работы, — отметил Алексей Емельянов.

В настоящее время в здании провели ремонт полов, усилили своды и другие конструкции. В ближайшее время специалисты начнут восстанавливать кирпичную кладку. Внутреннюю отделку реставраторы будут проводить по сохранившимся чертежам. На первом этаже пожарной части планируют открыть кафе и магазин, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что школы и детские сады также построят на месте бывшей промзоны Октябрьское Поле.

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