Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Старинную пожарную часть в Черкизове отреставрируют в 2021 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Старинную пожарную часть в Черкизове отреставрируют в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Преображенское Карта всех событий

Памятник «Пожарная часть села Черкизово» в районе Преображенское отреставрируют до конца 2021 года. Об этом рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Здание построили в 1900-х годах в селе Черкизово, а 1920-х годах его приспособили под пожарную часть. Двухэтажный дом был выполнен в стиле эклектики.

В 2016 году в здании случился пожар, после чего в 2019 году памятник начали реставрировать. Работы проходят под контролем Мосгорнаследия и должны завершиться в 2021 году.

— Реставраторы кропотливо возвращают дому и каланче исторический облик. Сейчас специалисты заканчивают воссоздавать второй этаж — практически смонтирован весь сруб. Следующим шагом станет восстановление каланчи и кровли памятника. До конца года реставраторы должны завершить все работы, — отметил Алексей Емельянов.

В настоящее время в здании провели ремонт полов, усилили своды и другие конструкции. В ближайшее время специалисты начнут восстанавливать кирпичную кладку. Внутреннюю отделку реставраторы будут проводить по сохранившимся чертежам. На первом этаже пожарной части планируют открыть кафе и магазин, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что школы и детские сады также построят на месте бывшей промзоны Октябрьское Поле.

Читайте также: Московский Росреестр оформил новую школу в Солнцеве на 825 учеников

ремонтреконструкцияпожарное депо
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Все мнения
О проекте