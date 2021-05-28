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Участок под строительство ФОКа на юго-западе столицы выставят на торги
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Участок под строительство ФОКа на юго-западе столицы выставят на торги

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Коктебельская улица, 6с1 Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) выставит на торги земельный участок в Северном Бутове для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом в пятницу, 28 мая, рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Территория располагается по адресу улица Коктебельская, земельный участок 6а, ЮЗАО.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что общая площадь участка составляет 0,33 гектара. Так, комплекс сможет расположиться на территории размером 2310 квадратных метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сразу 12 помещений под кафе, магазины или салоны красоты выставили на торги на севере столицы.

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торгиФОКСеверное Бутово
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