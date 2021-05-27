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Свыше десятка помещений под магазины выставили на торги на севере Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше десятка помещений под магазины выставили на торги на севере Москвы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, 2-я Квесисская улица, 9 Карта всех событий

Сразу 12 помещений под кафе, магазины или салоны красоты выставили на торги на севере столицы. Все они находятся в пешей доступности от метро. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает пресс-служба Департамента Москвы по конкурентной политике.

Площадь помещений разная: от 15,6 до 396,1 квадратных метра. Четыре из них сдают в аренду на льготных условиях для бизнеса по цене от тысячи рублей за «квадрат» в год. Заявки от предпринимателей уже принимаются.

Самое большое помещение находится на улице 2-я Квесисская, 9. Начальная цена аренды — 2,4 миллиона рублей. Самый маленький по площади объект сдают на улице Куусинена, 17, корпус 2. Чтобы его снять, придется заплатить 74,1 тысячи рублей.

Ранее почти 30 нежилых помещений выставили на электронные торги в Москве.

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