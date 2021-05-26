Почти 30 нежилых помещений выставили на электронные торги в Москве

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Столица продает 27 нежилых объектов различной площади — от 43 до почти 1724 квадратных метров. Инвесторы могут приобрести их для коммерческих целей через процедуру публичного предложения.

— Будущие собственники смогут открыть в них офисы, магазины и любые другие коммерческие учреждения, которые можно разместить в жилых домах согласно действующему законодательству, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также он уточнил, что в ходе электронных торгов первоначальная сумма может снизиться вплоть до 50 процентов. По его словам, за первый квартал 2021 года город уже реализовал 51 нежилое помещение общей площадью 9,7 тысячи квадратных метров.

Купить объекты могут как физические, так и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Исключением стали государственные и муниципальные предприятия и учреждения, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 25 процентов, кроме случаев, указанных в статье 25 закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».

— Больше всего объектов представлено на юго-западе столицы — шесть. Пять помещений продается на юге, по три — на севере, северо-востоке и на юго-востоке Москвы, по два — на западе и востоке, по одному объекту выставлено на северо-западе, в центре и в Зеленограде, — передает слова руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

Все помещения продаются в электронной форме, по лотам ведется заявочная компания. Подробнее с расположением и характеристиками объектов можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы.

Ранее сообщалось, что помещение возле станции метро «Первомайская» выставили на торги.

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