«Будто на двух полюсах находятся»: психолог посоветовала современным родителям «вырасти»

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Существует утверждение, что все проблемы человека корнями уходят в его детство. Детский и семейный психолог, кандидат психологических наук и доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра объяснила, что должны сделать родители для того, чтобы у их детей не было подобных проблем

— Самое лучшее, что они могут сделать — это вырасти. Вырасти, стать взрослыми людьми. И таким образом быть истинными родителями для своих детей. Потому что сегодняшнее поколение родителей — это те «люди, которые в детстве были брошены,» — отметила психолог.

Она уточнила, что многие из родителей, которые сейчас занимаются воспитанием, в детстве были обделены вниманием. Некоторые из них инфантильны и иногда не знают, как действовать правильно.

— Они немножко невзрослые: кто-то инфантилизирован, кто-то имеет раненого психологического ребенка внутри себя. И это приводит к тому, что они как будто на двух полюсах находятся: либо очень балуют ребенка, либо требуют от него того поведения, которое не является соответствующим возрасту, — пояснила Наталья Искра.

Также она подчеркнула, что только состоявшиеся личности, которые ведут себя соответственно возрасту, могут стать отличными родителями для своих детей.

Психолог посоветовала не ждать от ребенка мыслей и поступков, слишком взрослых для него, прислушиваться к его потребностям и не предъявлять слишком много требований, сообщает Пятый канал.

Напомним, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей.

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