Эксперт рассказал, какую угрозу представляет подпольное производство оружия

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О том, насколько серьезную угрозу для общества представляет подпольное производство оружия, рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

— Бывает, что речь может идти не о нелегальных предприятиях, а об одиночках, либо малой группе людей. Основная опасность здесь заключается в появлении большого числа неучтенного оружия. Как видно на практике, производимые там огнестрелы чаще всего используются криминальными элементами, — пояснил эксперт.

По его словам, обычные граждане не будут покупать его, потому что им это не нужно. Он также подчеркнул, что люди, которые занимаются изготовлением подпольного оружия, делают это не из большой любви к оружейному делу, а из-за того, что хотят заработать денег.

— При этом в современном мире им сильно помогают разнообразные возможности. Даже если не брать в расчет такие вещи, как 3D-печать, у производителей нелегального оружия есть многокоординатные станки с компьютерным управлением. С ними можно работать дома, в гараже и других местах, — объяснил Виктор Мураховский.

Он также добавил, что чаще всего нечистые на руку производители занимаются переделкой оружия, а не его производством с самого начала, отмечает News.ru. По его мнению, чтобы исправить данную ситуацию, достаточно будет детально проработать существующее законодательство в области доступа оружия и его оборота, в частности положение о лицензировании производства.

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