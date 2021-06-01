«Настоящая на сто и один процент»: Тимати трогательно рассказал о победительнице «Холостяка»

Фото: instagram/timatiofficial

Финал восьмого сезона шоу «Холостяк» состоялся 29 мая. Победительницей стала модель из Испании Екатерина Сафарова.

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, в своем Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором он подробно рассказал, почему выбрал именно эту девушку. Кроме того, он написал Сафаровой много комплиментов и закончил публикацию словами: «Мне очень с тобой повезло».

— Катя «настоящая на все сто и один процент». Говорит ровно то, что думает, делает так, как чувствует и живет сегодня, здесь и сейчас. Ни разу не позволила себе негативных высказываний в чей-то адрес — ни в ходе проекта, ни за его пределами. И если и была чем-то расстроена (например, моим поведением), то говорила это сразу в лоб и по лбу, так же абсолютно, как вариант, — отметил рэпер.

Также он ответил тем, кто утверждал про «европейское» происхождение избранницы.

— Многие пишут про «европейскую ментальность», но, наверное, можно переехать из угрюмого тяжелого места, подзагореть, переодеться, сменив друзей и прическу, но по жизни так и остаться угрюмым и тяжелым человеком из этого самого места, — пояснил исполнитель.

Тимати поблагодарил маму Екатерины за то, что он «для себя многое понял».

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