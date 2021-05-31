Тимати объяснил, почему отказал Алисе Грабовой в финале шоу «Холостяк»

Фото: instagram/timatiofficial

Известный рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати объяснил, почему в финале шоу «Холостяк» не отдал предпочтение Алисе Грабовой, которую с самого начала сезона считали его фавориткой.

Артист отметил, что на протяжении всего сезона пытался разгадать ребус, которым для него стала Алиса, и в итоге решил его не разгадывать. По его словам, девушка производила впечатление идеального человека, и он осознал, что не готов к ней тянуться.

— Или даже так: смотря на свою неидеальность, на контрапункте с твоей четко выстроенной линией поведения, как мне казалось тогда, пришлось бы много стараться соответствовать завышенным ожиданиям, а это совсем не то что бы мне сейчас хотелось от отношений, на данном возрастном отрезке, — объяснил свою позицию Тимати на странице в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант признался, что Алиса вдохновила его на новый трек, который он посчитал очень личным.

Покидая проект, девушка не могла сдержать слез.

— Когда-нибудь у меня будет свадьба, где не будут выбирать между мной и еще кем-то, — поделилась мечтами Алиса.

Заветное кольцо досталось 23-летней студентке из Барселоны Екатерине Сафаровой.

Ранее Тимати объяснил, какой смысл несет его вопрос про арбуз и дыню, неоднократно звучавший в эфире телепроекта «Холостяк».

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