Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Тимати объяснил, почему отказал Алисе Грабовой в финале шоу «Холостяк»
Фото: instagram/timatiofficial

Тимати объяснил, почему отказал Алисе Грабовой в финале шоу «Холостяк»

Анастасия Колоскова

Звезды

Известный рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати объяснил, почему в финале шоу «Холостяк» не отдал предпочтение Алисе Грабовой, которую с самого начала сезона считали его фавориткой.

Артист отметил, что на протяжении всего сезона пытался разгадать ребус, которым для него стала Алиса, и в итоге решил его не разгадывать. По его словам, девушка производила впечатление идеального человека, и он осознал, что не готов к ней тянуться.

— Или даже так: смотря на свою неидеальность, на контрапункте с твоей четко выстроенной линией поведения, как мне казалось тогда, пришлось бы много стараться соответствовать завышенным ожиданиям, а это совсем не то что бы мне сейчас хотелось от отношений, на данном возрастном отрезке, — объяснил свою позицию Тимати на странице в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант признался, что Алиса вдохновила его на новый трек, который он посчитал очень личным.

Покидая проект, девушка не могла сдержать слез.

— Когда-нибудь у меня будет свадьба, где не будут выбирать между мной и еще кем-то, — поделилась мечтами Алиса.

Заветное кольцо досталось 23-летней студентке из Барселоны Екатерине Сафаровой.

Ранее Тимати объяснил, какой смысл несет его вопрос про арбуз и дыню, неоднократно звучавший в эфире телепроекта «Холостяк».

Читайте также: Тимати и Решетова вместе отметили день рождения друга

шоу «Холостяк»Тиматифинал
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте